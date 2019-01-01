السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي أفضل من نيمار دا سيلفا

السبت 06/يوليه/2019 - 07:57 ص
جوسيب ماريا بارتوميو،
جوسيب ماريا بارتوميو،
وكالات
طباعة
أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يفضل الفرنسي عثمان ديمبلي على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر صحفي "ديمبلي لاعب شاب وموهوب ومختلف عن كثير من لاعبي كرة القدم، يروق لي كما هو، وأرى أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم الحاليين، واعتبره أفضل من نيمار".

وتابع "نعلم أن نيمار يريد مغادرة سان جرمان، لكننا نعلم أيضا أن فريق العاصمة الفرنسية لا يريد مغادرته".

ومن شأن هذا التصريح أن يغلق الباب أمام التكهنات التي أفادت بعودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعدما أبدى رغبته في مغادرة الدوري الفرنسي والعودة إلى ناديه السابق.

وكان نيمار قد غادر برشلونة، إلى صفوف باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة "تاريخية" بلغت 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

وبخصوص الشائعات التي انتشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية وتحدثت عن احتمال رحيل ديمبلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أوضح رئيس النادي "إننا نراهن على كوتينيو وديمبلي منذ قدومهما، وهما لاعبان أساسيان بصفوف الفريق، ونأمل أن يعودا برغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات".

ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

منذ أقل من ساعتين

حظك اليوم... جميع الأبراج الفلكية السبت 6 يوليو 2019

منذ حوالي 21 ساعة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

صحفي جنوب إفريقي: منتخبنا سيجعل الجمهور المصري يبكي

تفاصيل إصابة الونش في مران المنتخب

رغم خروج المغرب.. تامر بدوي يصنف رينار كأفضل مدربي القارة

"سوء توفيق".. شاهد تحليل أحمد عفيفي لهزيمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

ads

رياضة

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي أفضل من نيمار دا سيلفا

السامبا تبحث عن لقب طال انتظاره عبر بوابة بيرو

فاروق جعفر: ثقتنا كبيرة فى نجوم مصر بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا

كيريوس يظهر الجانب المرح بعد الخروج من منافسات الزوجى المختلط

الرئيس نيوز

بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

منوعات

شانجهاي تحتضن المنتدى العالمي للدراسات الصينية في سبتمبر القادم

تعليق خطة إنجاب طفل في الفضاء لأسباب "أخلاقية وطبية"

اضطراب جينى يزيد فرص الإصابة بضغط الدم بين الأمريكيين السود

بالصور.. معماريان ينحتان فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

تونس تضع استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية

غدا.. منتدى الشعر المصري يناقش كتاب "مسرحيون في الحركة الوطنية"

بهجة الساحرة المستديرة الإفريقية تتجلى في "مدينة البعوث"

"المرايا" تصدر طبعة مصرية من كتاب "بدايات" اللبناني غير الدوري

صفحتنا ع الفيس بوك