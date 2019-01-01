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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

السبت 06/يوليه/2019 - 08:12 ص
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج من مترين ونصف المتر، إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 24 38
شبين الكوم 23 37
طنطا 24 36
دمنهور 24 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 31
السلوم 24 32
سيوة 24 38
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 33
رفح 22 32
رأس سدر 24 36
نخل 19 36
نويبع 28 37
طابا 26 36
كاترين 20 34
الطور 26 34
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 27 38
مرسى علم 29 36
الفيوم 23 38
بنى سويف 23 38
المنيا 23 38
أسيوط 24 40
سوهاج 25 40
قنا 26 40
الأقصر 25 41
أسوان 27 40
أبوسمبل 28 40
الوادى الجديد 29 39
شلاتين 28 39
أبورماد 29 38
حلايب 29 35
رأس حدربة 30 34
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