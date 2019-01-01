أغان جديدة للمطرب البريطانى إد شيران

أصدر المغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير إد شيران أغنيتين جديدتين بالتعاون مع المغنى والشاعر الغنائى برونو مارس وذلك قبل اطلاق البومبه الغنائي الجديد في يوليو الجاري.



وكتب" شيران"، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى (تويتر) تغريدة قال من خلالها:" لقد حصلت اليوم على مسارين جديدين، وهذا بفضل صديقاى "برونو مارس"، و"كريستابليتون".



جدير بالذكر أن المغنى البريطانى كان قد وضع أجزاء من أعماله الغنائية الجديدة وذلك ليشارك بها محبيه وعشاق فنه ولإستطلاع أرائهم فيها.. ورافق الرسالة جزءًا من الفيديو الغنائي لأغاني موسيقى الروك أند رول..ومن المقرر أن يطلق "شيران" ألبومه الغنائى السادس فى 12 يوليو الجارى.