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فن

المخرج أحمد خالد موسى ينتهي من تصوير "لص بغداد" أواخر يوليو

السبت 06/يوليه/2019 - 07:44 ص
المخرج أحمد خالد
المخرج أحمد خالد موسى ينتهي من تصوير "لص بغداد" أواخر يوليو
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يواصل المخرج أحمد خالد موسى، حاليًا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد" للفنان محمد إمام، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهد العمل بالكامل أواخر يوليو الجاري،على أن يتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج.

ويراهن أحمد خالد موسى على نجاح فيلم "لص بغداد"، خاصة أن العمل يعتمد على المغامرة والتشويق والإثارة، وتتخلل أحداثه التي تدور في إطار الأكشن بعض المواقف الكوميدية.

ويختلف فيلم "لص بغداد" بشكل كامل عن كل الأفلام السابقة التي شارك فيها الفنان محمد إمام، وسيقدمه للجمهور في ثوب جديد تمامًا ومختلف عن كل الأدوار التي جسدها في السينما من قبل، حيث يتناول العمل فكرة المجموعة التي تبحث عن سر ما.

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومحمد عبدالرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية فى الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام، حيث كانت ياسمين صبري هى بطلة أفلامه السابقة.
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