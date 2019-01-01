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اقتصاد

16.62% تراجعا فى مبيعات سايك للسيارات بالنصف الأول من العام

السبت 06/يوليه/2019 - 07:30 ص
سايك للسيارات
سايك للسيارات
وكالات
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أعلنت شركة سايك للسيارات، وهي أكبر شركة للسيارات في سوق الأسهم ذات الفئة (إيه) والكائن مقرها في شانجهاي، عن تراجع في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام.

وانخفضت مبيعات السيارات 16.62 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.94 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وفقا لبيان رفعته إلى بورصة شانجهاي.

كما شهدت شركاتها المشتركة الثلاثة -- سايك فولكسفاجن وسايك جي.إم وشانجهاي جنرال موتور وولينج،تراجعا في مبيعاتها بانخفاضات بلغت 9.94 بالمئة و12.91 بالمئة و29.19 بالمئة، على الترتيب.

كما فقدت الشركة زخمها في إنتاج السيارات، حيث أنتجت ما إجماليه 2.86 مليون وحدة في النصف الأول من العام، بتراجع بلغ 20.8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وسجلت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، مبيعات ضعيفة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي شهر مايو، تم بيع ما إجماليه 1.913 مليون مركبة في البلاد، بانخفاض بواقع 16.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
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