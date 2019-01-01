زلزال جديد بقوة "6.9 ريختر" يضرب جنوب كاليفورنيا

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ثاني زلزال قوي يضرب المنطقة في غضون يومين.



يأتي هذا عقب يوما واحد فقط تعرض مفس الولاية لزلزال بلغت قوته 6،4 درجات ولاية كاليفورنيا، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.



وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 8،7 كلم.



ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويا في لوس أنجليس التي شهدت أيضا توابع أصغر للزلزال.

