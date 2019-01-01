"آل ثانى": نظام الحمدين يحاول منع القطريين من أداء فريضة الحج

حذر المعارض القطري فهد آل ثاني، القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية من الإشاعات التي يطلقها نظام الحمدين من أجل منعهم من أداء فريضة الحج.



كما قال "آل ثاني": "إخوانكم وجيرانكم في السعودية يرحبون بكم لأداء فريضة الحج، وإحذروا إشاعات وأكاذيب وترهيب تنظيم الحمدين الإرهابي لكسر رغباتكم بأداء الفريضة، والله إنها كذب وأغلبكم يعلم ذلك، لاتأجلوا حجكم بسبب كذب عصابة الدوحة فإن المرء لايعلم متى يأتي أجله".



يأتي هذا بينما قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد بنتن، إن للحجاج القطريين بوابات إلكترونية مفتوحة للتسجيل، مشيرًا إلى وجود محاولات لمنعهم، وأكد بنتن أن الأيام القادمة تحمل مشاريع سيتم الإعلان عنها.



وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في مايو الماضي، ان المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.