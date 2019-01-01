السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"آل ثانى": نظام الحمدين يحاول منع القطريين من أداء فريضة الحج

السبت 06/يوليه/2019 - 08:10 ص
أل ثانى: نظام الحمدين
"أل ثانى": نظام الحمدين يحاول منع القطريين من أداء فريضة الحج
أمينة ذكي
طباعة
حذر المعارض القطري فهد آل ثاني، القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية من الإشاعات التي يطلقها نظام الحمدين من أجل منعهم من أداء فريضة الحج.

كما قال "آل ثاني": "إخوانكم وجيرانكم في السعودية يرحبون بكم لأداء فريضة الحج، وإحذروا إشاعات وأكاذيب وترهيب تنظيم الحمدين الإرهابي لكسر رغباتكم بأداء الفريضة، والله إنها كذب وأغلبكم يعلم ذلك، لاتأجلوا حجكم بسبب كذب عصابة الدوحة فإن المرء لايعلم متى يأتي أجله".

يأتي هذا بينما قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد بنتن، إن للحجاج القطريين بوابات إلكترونية مفتوحة للتسجيل، مشيرًا إلى وجود محاولات لمنعهم، وأكد بنتن أن الأيام القادمة تحمل مشاريع سيتم الإعلان عنها.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في مايو الماضي، ان المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

منذ يوم

راموس يغازل زوجته على شواطئ الغردقة: "أستمتع بالحياة معكِ"

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

صحفي جنوب إفريقي: منتخبنا سيجعل الجمهور المصري يبكي

تفاصيل إصابة الونش في مران المنتخب

رغم خروج المغرب.. تامر بدوي يصنف رينار كأفضل مدربي القارة

"سوء توفيق".. شاهد تحليل أحمد عفيفي لهزيمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

ads

رياضة

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي أفضل من نيمار دا سيلفا

السامبا تبحث عن لقب طال انتظاره عبر بوابة بيرو

فاروق جعفر: ثقتنا كبيرة فى نجوم مصر بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا

كيريوس يظهر الجانب المرح بعد الخروج من منافسات الزوجى المختلط

الرئيس نيوز

بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

منوعات

شانجهاي تحتضن المنتدى العالمي للدراسات الصينية في سبتمبر القادم

تعليق خطة إنجاب طفل في الفضاء لأسباب "أخلاقية وطبية"

اضطراب جينى يزيد فرص الإصابة بضغط الدم بين الأمريكيين السود

بالصور.. معماريان ينحتان فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. انطلاق مهرجان "أجازة سعيدة"

تونس تضع استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية

غدا.. منتدى الشعر المصري يناقش كتاب "مسرحيون في الحركة الوطنية"

بهجة الساحرة المستديرة الإفريقية تتجلى في "مدينة البعوث"

صفحتنا ع الفيس بوك