سنغافورة تبحث إلغاء الامتحانات لمنع انتحار الطلاب

تبحث سنغافورة إلغاء بعض الامتحانات لمواجهة ظاهرة انتحار بعض الطلاب، التي بدأت تؤرق الحكومة.



وبدأت سنغافورة، التي تتصدر المراتب الأولى بمجال التعليم في العالم، اتخاذ خطوات لإصلاح نظامها التربوي في محاولة لتقليص الضغوط التي يقع التلاميذ ضحيةً لها منذ المرحلة الابتدائية أحيانًا، والتي دفعت البعض إلى الانتحار.



وعرض وزير التربية في سنغافورة، أونج يي، الإصلاحات التي يريد اعتمادها على البرلمان، وقال: "علينا أن نجمع بين فرحة التعلُّم والجديّة في التعليم"، وهي إصلاحات تهدف إلى إلغاء بعض الامتحانات وتعديل منهج دراسي يُعتبر صارمًا جدًا.



وأولت سنغافورة التعليم أهمية كبيرة ضمن جهودها التنموية منذ الاستقلال في عام 1965، وتحتل هذه الدولة مرتبة متقدمة في دراسات بيسا الدولية التي تجريها كل 3 سنوات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقييم الأنظمة التعليمية في عشرات الدول، وتُعتبر هذه الدراسات بمثابة "بطولة العالم في مجال التعليم".