رخام على السقف ومعالجة للأبواب.. تفاصيل صيانة الكعبة

تنتهي، اليوم السبت، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالبدء فيها منتصف شوال، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها.



وأشرفت وزارة المالية السعودية، الممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة، وباب الدرج الداخلي والميزاب، حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية.



وأكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة؛ لراحة زوار بيت الله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.