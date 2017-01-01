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عالم

الدولية للهجرة: إعادة 152 مهاجرا من ليبيا إلى مالي

السبت 06/يوليه/2019 - 04:26 ص
الدولية للهجرة: إعادة
الدولية للهجرة: إعادة 152 مهاجرا من ليبيا إلى مالي
وكالات
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كشفت المنظمة الدولية للهجرة، إعادة 152 مهاجرا من ليبيا إلى مالي، ضمن برنامجها للعودة الطواعية الإنسانية.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "152 مهاجرا عادوا بسلام من ليبيا إلى مالي".

وتمت العملية عبر برنامج العودة الطواعية الإنسانية الذي تنفذه المنظمة، وبدعم من قبل صندوق الثقة بالاتحاد الأوروبي.

وتتم عمليات إعادة المهاجرين عبر رحلات جوية مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

وعلق المهاجر (غوما) الذي كان من بين 152 مهاجرًا العائدين إلى بلادهم: "لقد تركت أمًا قلقة وحزينة للغاية عندما شرعت في هذه الرحلة (...)، حان الوقت للعودة إلى المنزل وبناء حياة جديدة".

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي، إعادة أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وينتمي المهاجرون إلى 30 دولة من قارتي آسيا وافريقيا.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بآلاف المهاجرين، الذين قامت الأجهزة الأمنية بإنقاذهم في عرض البحر أو قبضت عليهم داخل البلاد وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج للعودة الطوعية.

وبرنامج "العودة الطواعية" تنفذه المنظمة لترتيب عودة المهاجرين العالقين إلى بلدانهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال العام 2018.
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