إصابة 38 ضابط شرطة أثناء عملية تفتيش أحد السجون فى الإكوادور

قال مسؤولون محليون إن 38 على الأقل من ضباط الشرطة الإكوادورية أصيبوا أثناء عملية تفتيش أحد السجون يوم الجمعة.



وقد نفذ عملية التفتيش 250 من ضباط الشرطة و53 من مسؤولي الشرطة في سجن الروديو في بورتوفيجو بمقاطعة مانابي غربي البلاد.



وقال جوني مورا رئيس شرطة مانابي خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن السجناء عارضوا (التفتيش). وكانت هناك بعض المقاومة - لقد ألقوا الحجارة - ومع ذلك، فقد تمت السيطرة على الحادث واستأنف الضباط التفتيش".



وذكر أن ضباط الشرطة أصيبوا في الغالب بجروح طفيفة في الرأس، مضيفًا أن التفتيش كشف عن سلاح ناري وعقاقير فضلًا عن هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية.



وتحقق الشرطة القضائية الإكوادورية حاليا في الكيفية التي هربت بها هذه الأشياء إلى داخل السجن.