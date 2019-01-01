فروم يخرج من المستشفى بعد حادث خطير

خرج كريس فروم الفائز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات من المستشفى وعاد إلى منزله بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تعرضه لحادث سيبعده عن منافسات السباق هذا العام.



وتعرض متسابق إينوس البالغ عمره 34 عاما لعدة كسور خلال التدريبات يوم 12 يونيو.



وأكد البريطاني فروم خروجه من المستشفى في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وساند زملاءه الذين يبدأون السباق في غيابه اليوم السبت في بروكسل.



وقال: "غيابي عن سباق فرنسا خيبة أمل كبيرة لكني أشعر براحة بخروجي من المستشفى وعودتي إلى المنزل".



وأضاف: "سأتابع السباق من الفراش لذا اجعلوه ممتعا".



وتعرض فروم لكسور في العنق والفخذ والمرفق وأعلى الفخذ والضلوع خلال الحادث.