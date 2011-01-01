سلطات شرق ليبيا تقترب من توقيع اتفاق تطوير ميناء مع شركة أمريكية

قالت السلطات في شرق ليبيا وشركة جويدري جروب الأمريكية للأمن إنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلد المنتج للنفط.



والمحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة، فيما سيكون استثمارا نادرا في ليبيا. ويعاني معظم البلاد من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.



وقالت مجموعة جويدري في بيان أرسل إلى "رويترز": "وقعت مجموعة جويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسميا في 13 من مايو لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا".



وأضافت الشركة: "سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية".



وقال صلاح الحاسي، رئيس مصلحة الموانيء في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري لـ"رويترز" إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90 بالمئة من العمل.



وقال: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد. تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة والآن نراجع البنود في العقد، لكن يعني وصلنا إلى ٩٠ بالمئة من الانتهاء".



ولم يذكر أي من الطرفين تفاصيل.