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فن

زياد الرحبانى فى تونس لأول مرة.. بفضل "الحمامات"

السبت 06/يوليه/2019 - 07:48 ص
زياد الرحبانى فى
زياد الرحبانى فى تونس لأول مرة.. بفضل "الحمامات"
وكالات
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يشارك الموسيقي اللبناني زياد الرحباني في الدورة الـ55 من مهرجان الحمامات الدولي في تونس لأول مرة، حيث يقدم حفلين في 2 و3 أغسطس المقبل.

زياد الرحباني ينهي قطيعته مع فيروز بحفل مشترك
وقال مدير المهرجان لسعد سعيد، في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن تكون مشاركة الفنان زياد الرحباني حدثا فنيا كبيرا لأنه بالرغم من مكانته على المستوى العربي والدولي إلا أنه يزور تونس لأول مرة".

وكشف مدير المهرجان عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل 30 عرضا موزعة على 27 سهرة نصيب الفن التونسي منها 16 عرضا.

وأوضح سعيد: "الحمامات مهرجان دولي بامتياز منفتح على محيطه المغاربي والعربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، وسيستمتع الجمهور بعروض متميزة من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر وكندا ومالي والكاميرون وفنزويلا والولايات المتحدة وجاميكا وفرنسا".

وأضاف: "العروض الموسيقية للمهرجان تنفتح على كل الألوان والأنماط الموسيقية والتيارات والاتجاهات بحضور موسيقى الجاز وموسيقى الميتال وعروض شبابية إضافة إلى نجوم الأغنية التونسية صابر الرباعي وأمينة فاخت".

وتبدأ فعاليات المهرجان في 10 يوليو بالعرض المسرحي "رسائل الحرية" المأخوذ عن نص للكاتب عز الدين مدني وإخراج حافظ خليفة والذي يقدم لأول مرة بالمركز الثقافي الدولي في الحمامات، وتختتم في 17 أغسطس مع حفل المطربة التونسية أمينة فاخت.

ويكرم المهرجان المغنية التونسية نعمة "85 عاما" بعرض تحييه فرقة الأوبرا التونسية ويشارك فيه فنانون من أجيال مختلفة في 24 يوليو.

ومن بين أبرز المشاركين بالمهرجان المغربي عزيز سحماوي والفنانة الكندية شارلوت كاردان والجزائرية سعاد ماسي والمصري محمد محسن واللبناني مروان الخوري والأمريكية ليز ماكومب.
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