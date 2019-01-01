أزارينكا تنتقد "عدم المساواة" فى جدول مباريات بطولات التنس

قالت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا إن هناك "عدم مساواة" في جدول مباريات منافسات الرجال والسيدات في بطولات التنس ووصفت ما حدث في فرنسا المفتوحة بأنه غير مقبول.



وأضافت أزارينكا، التي خرجت من ويمبلدون أمام سيمونا هاليب أمس الجمعة، أن مواعيد واختيارات ملاعب المباريات هما المعركة الأبرز

للوصول إلى المساواة بين الجنسين في التنس.



وكانت الجوائز المالية هي المعركة التي استمرت لفترة طويلة قبل أن تحصل السيدات على جوائز مثل الرجال في البطولات الأربع الكبرى لكنهن يحصلن على جوائز مالية أقل في البطولات الأخرى.



وأشارت أزارينكا إلى أن السبب وراء حصول السيدات على جوائز مالية أقل من الرجال ربما يعود إلى مواعيد المباريات في الملاعب الرئيسية.



وأبلغت أزارينكا الصحفيين: "امنحونا عشر سنوات من العروض البارزة ومواعيد مباريات الرجال ثم سننظر في تلك الأرقام (الجوائز المالية) ثم اخبرونا بالفارق حسنا؟.. هذه الأرقام ربما تظل كما هي. أنا لا أقول ذلك لكن امنحونا الفرصة ذاتها ثم سنتحدث عن الحقائق".



وقالت إن ما حدث في بطولة فرنسا هذا العام كان دليلا على عدم المساواة بعد إقامة الدور قبل النهائي للرجال في ملعب فيليب شاترييه الرئيسي فيما تم نقل الدور قبل النهائي للسيدات إلى ملعب آخر بعد تسبب الأمطار في تعديل مواعيد المباريات.



وأضافت: "هذا واضح تماما. ليست فرنسا المفتوحة فقط. أعتقد أن هناك مساواة أكبر في البطولات الأربع الكبرى فيما يتعلق بمواعيد المباريات لكن هذا لم يحدث في فرنسا المفتوحة وهذا غير مقبول.. يجب حصول السيدات على مواعيد مميزة مثل الرجال وهذه هي المشاكل البارزة التي يجب علينا القتال من أجلها للوصول إلى المساواة.. كنا نكافح للوصول إلى مساواة وجوائز مالية لفترة طويلة.. هذه هي الخطوة المقبلة بالتأكيد".