الرئيس الفنزويلى يعلن إجراء مناورات عسكرية نهاية الشهر الجارى

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أنه سيجري مناورات عسكرية في 24 يوليو الجاري "لاختبار" الخطط الدفاعية لبلاده، التي تواجه حسب قوله "هجمات" متكررة من الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الاشتراكي: "فلنستعد!"، خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 يوليو، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811.



وأضاف مادورو: "أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات عسكرية في 24 يوليو الجاري تكريمًا لمحررنا سيمون بوليفار، واحتفالًا بذكرى البحرية البوليفارية".



وهذه المناورات التي لم يحدد مادورو نطاقها أو الجهات التي ستكون معنية بها، يُفتَرض أن "تختبر خطط الدفاع الوطني في بحارنا وأنهارنا وحدودنا" حسب تعبيره.



وخلال مداخلاته شبه اليومية على التلفزيون يتهم مادورو الولايات المتحدة بتعريض فنزويلا "لهجمات"، وذلك بشكل أساسي عبر العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه ولإزاحته من السلطة في نهاية المطاف.