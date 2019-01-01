الدولار ينتعش مدعومًا بالمكاسب القوية للوظائف فى أمريكا

صعد الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو.



وأوجد الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة في 5 أشهر، وأعلى كثيرا من توقعات لخبراء اقتصاديين أشارت إلى زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.



وجاءت هذه المكاسب القوية بعد أن سجل نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم هبوطا حادا في مايوأيار.



وفي نهاية جلسة التداول سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 97.311 مرتفعا 0.56% بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 97.443، وهو أعلى مستوى له منذ 19 يونيو.



وتراجع الدولار من أعلى مستوى في عامين الذي وصل إليه في مايو، مع تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي أصبح أكثر قربا من خفض أسعار الفائدة.



وتعرض اليورو أيضا لضغوط الجمعة، بعد أن سجلت الطلبيات الصناعية الألمانية هبوطا أكبر من المتوقع في مايو، وحذرت وزارة الاقتصاد من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.