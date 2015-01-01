رئيس الوزراء اليونانى يحذر من عودة بلاده إلى أيام التقشف

حذّر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، من أنّ البلاد تُخاطر بالعودة إلى أيّام التقشّف "المظلمة" في حال خسارة حزبه الانتخابات المبكرة الأحد.



وفي وقت مَنحت ثلاثة استطلاعات رأي جديدة فوزًا واضحًا لحزب "الديموقراطيّة الجديدة" المحافظ المعارض، أصرّ رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عامًا على أنّ قلب الأوضاع أمر ممكن في السّاعات الأخيرة.



وقال تسيبراس أمام حشد كبير في ساحة سينتاغما وسط أثينا "يجب على الشّعب اليوناني ألا يُصوّت فحسب، بل أن يتجنّب سرقة تضحياته، وهي جريمة عظيمة ضدّ أجيال المستقبل".



وأضاف وقد التصق قميصه بجسده المتعرّق: "لا تدعوهم يسلبون أحلامكم وحياتكم وكرامتكم".



وأشارت استطلاعات الرأي باستمرار الى أنّ حزب الديموقراطيّة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسيّة يونانيّة بارزة، سيفوز بالأغلبيّة المطلقة في انتخابات الأحد.



وبعد ثلاث سنوات من تولّي ميتسوتاكيس رئاسة الحزب المحافظ الذي قاده والده ذات مرّة، تعهّد خرّيج جامعة هارفارد البالغ 51 عامًا والمستشار السّابق لماكينزي، بتوفير وظائف "أفضل" من خلال تحقيق النموّ والاستثمارات الأجنبيّة وتخفيض الضرائب وإزالة العقبات أمام قطاع الأعمال.



ويُظهر أحدث الاستطلاعات تقدّم حزب الديموقراطيّة الجديدة بفارق يراوح بين 9 و11 نقطة.



ويعتبر مؤيّدو حزب سيريزا اليساري أنّ انتخاب تسيبراس عام 2015 يُمثّل انفصالًا عن التقاليد اليونانيّة القديمة للسياسة التي تُسيطر عليها الأسر السياسيّة.



وقالت أنغليكي وهي متقاعدة تبلغ 65 عامًا لوكالة فرانس برس: "كان لدينا للمرّة الأولى سياسي لم يسرق، وسيهزم على يد حزب كبير قديم قادنا يومًا ما للأزمة. هذا يُحزنني".