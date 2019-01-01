اشتباكات مسلحة فى عدن بين أطراف متعددة

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، اشتباكات منفصلة بين قوات أمنية ومسلحين مطلوبون أمنيًا، غربي عدن، ومواجهات أخرى شمالي المدينة، بين طرفين مسلحين على خلفية مقتل شخص قبل أيام.



ووفقًا لـ"إرم نيوز"، قالت مصادر محلية بمديرية المنصورة، إن القوات الأمنية التابعة لشرطة المدينة، داهمت منزلا يحوي عددا من المطلوبين على خلفية قضايا أمنية، وهو ما أسفر عن مواجهات بين الطرفين.



وأضافت المصادر أن المواجهات أدت إلى اندلاع اشتباك آخر بين القوات الأمنية وحراسة منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التابعة للجيش اليمني، اللواء، فضل حسن، نظرا لقرب منزله من المنزل الذي تعرض للمداهمة الأمنية.