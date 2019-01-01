الذهب ينخفض بعد بيانات قوية للوظائف فى أمريكا

هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% أثناء التعاملات اليوم الجمعة، وسجلت أول انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع، بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو، وهو ما يقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر.



وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية 1400.96 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضا 1%، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولار، وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا على خسارة بنحو 1%.



وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية.



وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أوجد 224 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.



وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من 6 عملات رئيسية، وهو ما زاد الضغوط على الذهب.



وسجل الذهب مكاسب تزيد عن 12%، أو 150 دولارا، منذ أن لامس أدنى مستوى له هذا العام عند 1265.85 دولار في أوائل مايو، مدفوعا بتوقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال محللون إن التوقعات للذهب تبقى إيجابية، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1438.63 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وما زال متماسكا فوق مستويات فنية رئيسية.