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عالم

صحيفة إسرائيلية تكشف عن عمليات قتل جماعى قبل 71 عاما

السبت 06/يوليه/2019 - 05:02 ص
صحيفة إسرائيلية تكشف
صحيفة إسرائيلية تكشف عن عمليات قتل جماعى قبل 71 عاما
وكالات
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كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ضمن تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي، أمس الجمعة، وثائق "مرعبة" عن "عمليات قتل جماعية" وقعت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وجرى حجبها في قسم سري.

وقالت الصحيفة، إن هناك وحدة سرية بالجيش الإسرائيلي تعمل منذ سنوات على حجب ومسح وثائق تخفي جرائم العصابات وأدلة على ارتكاب جنرالات عمليات قتل ممنهجة ضد الفلسطينيين إبان النكبة وما بعدها.

وأضافت أن "قسم الأرشيف السري في الجيش الإسرائيلي، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة عام 1948".

وتحدثت الصحيفة عن عملية تكشفت خيوطها بعد 71 عاما على اقترافها في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا فلسطينيا.

وفي التفاصيل بحسب الوثائق، فإن ميليشيات قيدت 52 فلسطينيا مع بعضهم البعض، وجرى وضعهم في حفرة قبل إطلاق النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، قبل اكتشاف بقية الجثث، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
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