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فن

بالصور.. هانى شاكر يتألق بحفل كامل العدد فى السعودية

السبت 06/يوليه/2019 - 04:51 ص
هانى شاكر يتألق بحفل
هانى شاكر يتألق بحفل كامل العدد فى السعودية
حسين الجندي
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أحيا أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الجمعة، على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية. 

وحمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة" و يأتي امتدادا للنجاح  الكبير والمستمر الذي حققه  حفله الأول "وتر عبدالحليم".

وحضر الفنان الكبير لمقر الحفل بصحبة مدير أعماله تامر عبدالمنعم وحرص على إجراء بروفة قبيل الحفل بساعات بمشاركة فرقته الموسيقية والنجم اللبناني  مروان خوري، الذي شاركه تقديم أغنية "مشتريكي" كدويتو ونال إعجاب الجميع. 

وافتتح أمير الغناء العربي حفله بأغنية "شبهك أوي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للحضور وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال.

كما قدم وصلة غنائية طربية من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت المزيد من التصفيق الحار وعبارات الحب منها "لسة بتسألي"، و"نسيانك صعب"، و"يارتني"، و"ياريتك معايا"، و"بعد حبك"، و"وعد مني"، و"بحبك أنا"، و"غلطة"، و"أغلي بشر"، و"الله حسيبي عليك"، و"أمرك"، و"لوبتحب "، و"علي الضحكاية"، و"جانا الهوى"، و"سواح"، "احتياطي "، و"أنا قلبي ليك"، و"كل ليلة"، و"لورحت بعيد" و"كدة برضه ياقمر".

يقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة عبدالله مخارش، مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبدالله أبوالجدايل، رئيس مجلس إدارة "بلو دايموندز"، وعبد الله دنبر، ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم pmg مدير أعمال النجم الكبير هاني شاكر.
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