بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

لقيت ربة منزل، مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن قام نجلها بقتلها، وذلك بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل "ناهد. م. م"، 55 عامًا، بعد إصابتها بطعنات في الرقبة ومناطق متفرقة بالجسم.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها "هاشم. م. م"، البالغ من العمر 25 عاما، لمروره بأزمة نفسية عقب عودته من القاهرة.



وفي سياق متصل تمكنت قوة من وحدة مباحث أبوتشت بالتنسيق مع الأهالي من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.