بالصور.. معماريان ينحتان فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة

في مسعى لتحقيق أكبر استفادة من الطاقة وترشيد التكاليف، استعان المهندسان المعماريان جان بيير لوت وباتريك ريموند بعوازل من الفلين وألواح شمسية ومنشار كبير لنحت فيلا فاخرة "صديقة للبيئة" داخل صخرة ضخمة في موناكو.



وشُيدت فيلا "تروغلودي" داخل جرف صخري كانت تعلوه قرية حصينة تعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد وتبلغ مساحتها 220 مترا تقريبا وتتألف من ستة طوابق وثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات ومسبح.



وقال لوت لـ"رويترز" إن الفكرة حضرته سريعًا عندما كان يعاين المكان مصحوبة بتحدي توفير المساحات والإضاءة.



وأضاف لوت: "على عكس المنازل التقليدية.. حيث تقيم الحوائط وتبني الأرضيات وحيث تعمل بإضافة عناصر جديدة، هنا على العكس أنت تحفر في الأرض وتبحث عن مساحات وتنحت المادة".