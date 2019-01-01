حظك اليوم.. برج الجدى السبت 6 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة.



عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق.



صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.