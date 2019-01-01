حظك اليوم.. برج القوس السبت 6 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على أرض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضًا أو توسّع عملًا يتعلّق بشأن منزلي.



عاطفيًا: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به.



صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



