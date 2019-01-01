حظك اليوم.. برج الأسد السبت 6 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل.



عاطفيًا: تعمل أكثر من أي وقت مضى لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر.



صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.