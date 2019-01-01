حظك اليوم.. برج سرطان السبت 6 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية تتاح لك يمكن أن تحسن وضعك الحالي، وتكون على موعد مع اهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل.



عاطفيًا: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع العاطفية بينك وبين الشريك لأسباب تافهة، فلا تُجازف باستمرار العلاقة.



صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.