حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 6 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: يربكك هذا اليوم أمام الكثير من القضايا التي تطرح عليك، ولو أنّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية.



عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية ولكنها غريبة عن محيطك ومفهومك، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك.



صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك.





وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.