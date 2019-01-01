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اقتصاد

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "بريدجستون" بـ800 جنيه

السبت 06/يوليه/2019 - 01:08 ص
أسعار إطارات السيارات
أسعار إطارات السيارات
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ارتفعت أسعار إطارات السيارات، اليوم السبت، وترواحت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 مما بين 500 و600 جنيه، ومقاس 15 من 950 إلى 1200 جنيه.

كما سجلت أسعار إطارات "بريدجستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1300 جنيه، ومقاس 16 من 1280 إلى 2150 جنيهًا حسب المنشأ والمقاسات.

بينما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة، مثل إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وسجلت إطارات نكسن مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد، خبير الإطارات وميكانيكا السيارات لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، منها أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش بحيث تكون نفس سنة تاريخ إنتاجه، ففي حالة الاختلاف يكون هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح "عبد المجيد"، أنه لا بد من وجود إطار احتياطى بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمُل درجة الحرارة، وضغط الهواء، والسرعة المقررة، ومقاس الإطار، وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.
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