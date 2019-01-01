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فن

بالصور.. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل ماجد المصرى

السبت 06/يوليه/2019 - 01:41 ص
جانب من الحفل
جانب من الحفل
حسين الجندي
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أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفل زفاف المخرج أحمد المصري، نجل الفنان الكبير ماجد المصري، ومهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، وذلك على شاطئ مدينة العلمين الجديدة داخل "سي كود" وسط رقصات نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

وافتتح "حماقي" فقرته بأغنية "نفسي أبقى جنبه" بعدها حرص على تهنئة العروسين وصديقه الفنان ماجد المصري والد العريس، بالإضافة إلى الموسيقار حسن أش أش، بعدها صعد نجوم مسرح مصر وحمدي بدر وشيماء سيف بصحبة ماجد المصري على خشبة المسرح لمشاركة العروسين وحماقي، الغناء ووصلات الرقص المتتالية على أغاني "يزلزل، وجرا أيه، وأحلى حاجه فيكي، ويا ستار، وأدي اللي بالي، وواحدة واحدة، ويا أنا يا أنت، وراضيني"، وسط أجواء الهواء الطلق على شاطئ العلمين الجديدة. 

وحضر الحفل من نجوم الفن والمشاهير أمير كرارة، والإعلامي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، وأكرم حسني والمنتج وليد منصور، والدكتور أشرف زكي، نقيب السينمائين، وروجينا، والمخرج محمد سامي، وبوسي، ومصطفى خاطر، وأس أس، ومحمد أنور، والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، وكابتن محمد زيدان وحرمه، والإعلامية بوسي شلبي ومنى أش أش، والدة العريس، وعصام الإمام، وحسام داغر، وأحمد عاطف، وأحمد إبراهيم، وداليا البحيري وزوجها، وشيماء سيف، وجد العريس الموسيقار حسن أش أش، والمنتج أحمد أيوب وخبيرة الطهي داليا مطر، بالإضافة إلى عدد كبير من أصدقاء العروسين. 

وحرص "حماقي" على تقديم أغنية "أم الدنيا"، متمنيًا فوز المنتخب  المصري على نظيره جنوب إفريقيا بمباراة اليوم السبت، وسط المزيد من أجواء الإثارة.  

والحفل من تنظيم وليد منصور وديكورات أحمد الكتاتني وتميز بأجواء الرقي والفخامة.
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