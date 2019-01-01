اليوم.. البابا تواضروس يترأس رسامات كهنة جدد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، سيامة مجموعة من الشمامسة في رتبة القسيسية لخدمة الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر وخارجها وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.



ومن داخل مصر فيسيم البابا مجموعة من خدام إيبارشية غرب الإسكندرية، وهم: الخادم عماد فايز، كاهنًا عامًا بقطاع غرب، والخادم مايكل ميمي، كاهنًا على كنيسة مار جرجس، والأنبا باخوميوس، كاهنًا للكيلو 26 بقطاع غرب الإسكندرية.



ومن بلاد المهجر، يسيم البابا الشمامسة بيشوى يوحنا، كاهنًا على مذبح كنيسة القديسة العذراء، والأنبا بيشوى بأديليد، كاهنًا عاصمة جنوب أستراليا، والشماس إسحق ويصا، على مذبح كنيسة القديس مار مينا، والقديسة مارينا بملبورن، بعاصمة ولاية فيكتوريا، والشماس جورج فرج، على كنائس فيجى جنوب شرق آسيا.