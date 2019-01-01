السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الرئيسية
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
20 صورة .. توثق فوز السنغال علي اوغندا
السبت 06/يوليه/2019 - 12:16 ص
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 7 ساعات
زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة
منذ حوالي 6 ساعات
الزمالك يخسر وديته الأولى في معسكر قبرص
منذ حوالي 13 ساعة
كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟
منذ حوالي 15 ساعة
بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات
الصور
100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا
"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)
شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16
نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف
ملخص تعادل تونس مع موريتانيا
الأكثر قراءة
بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات
منذ حوالي 15 ساعة
الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش
منذ حوالي 4 ساعات
مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
منذ حوالي 13 ساعة
كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟
منذ حوالي 13 ساعة
المزيد
ستوديو
ستوديو
جنوب إفريقيا يفرض سرية على المران خوفا من "جواسيس الكرة"
ستوديو
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في دور الـ 16 بكأس الأمم
ستوديو
بدرية طلبة تستعد لعرض "براءة ريا وسكينة" ثاني أيام عيد الأضحى
ستوديو
ريم البارودي تعرض "جوازة مرتاحة".. الإثنين
رياضة
السنغال يتجاوز عقبة أوغندا بهدف ساديو مانى
منذ ساعتين و 31 دقيقة
دوساييه مدرب بنين: مباراة المنتخب المغربي كانت بمثابة تحد قوي
منذ حوالي 3 ساعات
20 ألف مشجع لبرشلونة يرحبون بـ"دي يونج"
منذ حوالي 3 ساعات
أتلتيكو مدريد يهاجم جريزمان لتفاوضه مع برشلونة
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية
الرئيس نيوز
استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع
الرئيس نيوز
المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
الرئيس نيوز
جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة
منوعات
مخاوف من استخدام مبيد راوند آب لشركة باير والإصابة بالسرطان
منذ حوالي 5 ساعات
مخاوف أمريكية من توابع زلزل كاليفورنيا
منذ حوالي 5 ساعات
إنجليزية تتعرض لهجوم وحشى من قبل صديقها السابق
منذ حوالي 5 ساعات
Good Bitch يبدأ فى استقبال مشاريع الأفلام الوثائقية
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
كشكول
اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق
كشكول
عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة
كشكول
"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر
إسلام سياسي
إسلام سياسي
عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل
إسلام سياسي
تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى
إسلام سياسي
عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس
إسلام سياسي
العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق
مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
الثقافة
جزويت الإسكندرية يستضيف العرض المسرحي شيزوفرينيا
منذ ساعتين
نور الإسكندرية للموسيقى العربية فى حفل بمركز الإبداع 15 يوليو
منذ ساعتين و 28 دقيقة
ورش فنية ومحاضرات بثقافة المنوفية
منذ ساعتين و 51 دقيقة
"غَرّب مال".. محاكمة جديدة في سيرة بني هلال
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News