التفاصيل الكاملة لحريق مستشفى جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل إندلاع حريق مساء الجمعة، بإحدى الغرف الملحقة بعمليات الدور الثاني وهي مخصصة لوضع الأجهزة الطبية، حيث تم التعامل مع الحريق عن طريق أفراد الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمستشفى للسيطرة على الحريق وتم استدعاء الدفاع المدني، كما تم إبلاغ الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.



وقرر الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، تشكيل فريق إدارة للأزمة وتم تخصيص عنبر جراحة الأطفال بالمستشفى الرئيسي الجامعي لاستقبال الحالات المحولة من مستشفى الشاطبي مؤقتا، كما تم فتح غرف عمليات الدور الثاني بالمستشفى الرئيسي الجامعي؛ تحسبا لاستخدامها للحالات المحولة إذا أحتاج الأمر.



وقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة 7 مساءً، ولم يمتد الحريق خارج نطاق الغرفة ولم يصب أحد من المرضى أو الأطفال أو العاملين بالمستشفى.



كما تم تحويل 12 حالة مترددة على الطوارئ إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي الخدمة الطبية للولادة الطبيعية أو القيصرية، وتحويل 3 حالات يعانون من أعراض تنفسية نتيجة استنشاق الدخان المتصاعد، وهم طبيبة وممرضة وفرد أمن وتم إسعافهم على الفور وهم بحالة جيدة تمامًا.



بالإضافة إلى حالة واحدة كانت محجوزة في العناية المركزة وتعانى من موت جذع المخ منذ أكثر من أسبوع وموضوعة على جهاز تنفس صناعي وتم تحويلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وحالة أخرى تم ولادتها ولادة طبيعية، وباقي الحالات متواجدة بالمستشفى الرئيسي الجامعي وهم بحالة جيدة ويتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى 3 أطفال بوحدة المبتسرين بالطوارئ وتم تحويلهم إلى وحدة المبتسرين الرئيسية بنفس المستشفى والتي تعمل بكامل طاقتها بكفاءة تامة وهم بحالة صحية جيدة.



وأكد عميد كلية الطب، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن وجود إصابات أو وفيات بين الأطفال أو المرضى أو العاملين بالمستشفى، مضيفًا أن مستشفى الشاطبي سوف تعاود عملها بصورة طبيعية ابتداء من باكر صباحا، وقد تم التنسيق منذ البداية مع محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والمنطقة العسكرية الشمالية.