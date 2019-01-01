السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

التفاصيل الكاملة لحريق مستشفى جامعة الإسكندرية

السبت 06/يوليه/2019 - 12:19 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل إندلاع حريق مساء الجمعة، بإحدى الغرف الملحقة بعمليات الدور الثاني وهي مخصصة لوضع الأجهزة الطبية، حيث تم التعامل مع الحريق عن طريق أفراد الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمستشفى للسيطرة على الحريق وتم استدعاء الدفاع المدني، كما تم إبلاغ الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وقرر الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، تشكيل فريق إدارة للأزمة وتم تخصيص عنبر جراحة الأطفال بالمستشفى الرئيسي الجامعي لاستقبال الحالات المحولة من مستشفى الشاطبي مؤقتا، كما تم فتح غرف عمليات الدور الثاني بالمستشفى الرئيسي الجامعي؛ تحسبا لاستخدامها للحالات المحولة إذا أحتاج الأمر.

وقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة 7 مساءً، ولم يمتد الحريق خارج نطاق الغرفة ولم يصب أحد من المرضى أو الأطفال أو العاملين بالمستشفى.

كما تم تحويل 12 حالة مترددة على الطوارئ إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي الخدمة الطبية للولادة الطبيعية أو القيصرية، وتحويل 3 حالات يعانون من أعراض تنفسية نتيجة استنشاق الدخان المتصاعد، وهم طبيبة وممرضة وفرد أمن وتم إسعافهم على الفور وهم بحالة جيدة تمامًا.

بالإضافة إلى حالة واحدة كانت محجوزة في العناية المركزة وتعانى من موت جذع المخ منذ أكثر من أسبوع وموضوعة على جهاز تنفس صناعي وتم تحويلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وحالة أخرى تم ولادتها ولادة طبيعية، وباقي الحالات متواجدة بالمستشفى الرئيسي الجامعي وهم بحالة جيدة ويتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى 3 أطفال بوحدة المبتسرين بالطوارئ وتم تحويلهم إلى وحدة المبتسرين الرئيسية بنفس المستشفى والتي تعمل بكامل طاقتها بكفاءة تامة وهم بحالة صحية جيدة.

وأكد عميد كلية الطب، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن وجود إصابات أو وفيات بين الأطفال أو المرضى أو العاملين بالمستشفى، مضيفًا أن مستشفى الشاطبي سوف تعاود عملها بصورة طبيعية ابتداء من باكر صباحا، وقد تم التنسيق منذ البداية مع محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والمنطقة العسكرية الشمالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية بالمنطقة

الآن

"أردوغان 10%".. فيلم وثائقى جديد يكشف خيانة وفساد الرئيس التركى

ads

الصور

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

جنوب إفريقيا يفرض سرية على المران خوفا من "جواسيس الكرة"

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في دور الـ 16 بكأس الأمم

بدرية طلبة تستعد لعرض "براءة ريا وسكينة" ثاني أيام عيد الأضحى

ريم البارودي تعرض "جوازة مرتاحة".. الإثنين

ads

رياضة

السنغال يتجاوز عقبة أوغندا بهدف ساديو مانى

دوساييه مدرب بنين: مباراة المنتخب المغربي كانت بمثابة تحد قوي

20 ألف مشجع لبرشلونة يرحبون بـ"دي يونج"

أتلتيكو مدريد يهاجم جريزمان لتفاوضه مع برشلونة

الرئيس نيوز

بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

منوعات

مخاوف من استخدام مبيد راوند آب لشركة باير والإصابة بالسرطان

مخاوف أمريكية من توابع زلزل كاليفورنيا

إنجليزية تتعرض لهجوم وحشى من قبل صديقها السابق

Good Bitch يبدأ فى استقبال مشاريع الأفلام الوثائقية

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

جزويت الإسكندرية يستضيف العرض المسرحي شيزوفرينيا

نور الإسكندرية للموسيقى العربية فى حفل بمركز الإبداع 15 يوليو

ورش فنية ومحاضرات بثقافة المنوفية

"غَرّب مال".. محاكمة جديدة في سيرة بني هلال

صفحتنا ع الفيس بوك