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اقتصاد

الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، الجمعة، أكثر من 1% على مدار الأسبوع أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وتزايد التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة.

ودفعت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الدولار للصعود، وهو ما زاد من خسائر العملة البريطانية.

ويتجه الإسترليني أيضا لتسجيل خامس أسبوع على التوالي من الخسائر أمام اليورو.

ويقول محللون: إن التوقعات للعملة البريطانية تتدهور.

وهبط الإسترليني 0.6% أمام العملة الخضراء إلى 1.2490 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من ينايركانون الثاني عندما سجل 1.2409 دولار.

وبحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش، تعافت العملة البريطانية إلى 1.2520 دولار.

وأمام اليورو ارتفع الإسترليني 0.12% إلى 89.58 بنس.

لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 0.2%.
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