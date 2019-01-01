سفير مصر ببلغاريا يؤكد تطلع القاهرة لتعزيز التعاون مع دول البحر الأسود

أكد السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى بلغاريا تطلُع مصر لتعزيز التعاون مع دول البحر الأسود؛ لاسيما في مجال النقل البحري بما يعزز من حركة التجارة بين آسيا ومنطقة البحر الأسود.



جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير المصري خلال الاجتماع الـ ٤٠ لوزراء خارجية منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي الذى عقد ببلغاريا.



واستعرض الضلعى خطة الإصلاح الوطنية التي تتبناها مصر حاليًا ما أسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

