"أردوغان 10%".. فيلم وثائقى جديد يكشف خيانة وفساد الرئيس التركى

"الخائن.. المزور.. الفاسد.. الديكتاتور.. أردوغان 10%".. بهذه الكلمات استهلت قناة "اكسترا نيوز" فيلمها الوثائقي الجديد عن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، مؤكدةً أن هذه الألقاب أطلقت عليه من أصدقاء الأمس الذين أصبحوا خصومه اليوم، ولكن يظل لقبه الذي لن ينساه هو أردوغان 10%.وأكد الوثائقي أن أردوغان الذي خرج من أحياء إسطنبول الفقيرة متسللًا إلى كرسي الحكم عبر طرق ملتوية ومتخفيًا بالدين، عرف طريقه إلى الفساد بعد توليه بلدية إسطنبول، واستغل منصبه ليصبح من الأغنياء، حيث كان يأخذ عمولة 10% عن كل صفقة عامة.كما درست ابنته من جامعة أمريكية مرمقوة على حساب أحد أصدقائه الأغنياء، كما أن لديه قصر بناه له صديق آخر، وجنت عائلته بين عامي 2008 و2015 نحو 30 مليون يورو في صفقة واحدة حسب ما كشفه مكتب محاماة في مالطة.ونكل أردوغان بخصومة ليسلك طريق الخيانة بعد وصول حزبه إلى السلطة لأول مرة في تاريخه، حيث تركزت دعايا الحزب على كون أردوغان تلميذًا لنجم الدين أربكان ولكن سرعان ما نكل أردوغان بأستاذه.وفشل أردوغان أن يخضع المعارضة حتى بتهديد عائلتهم وهو ما كشفه المعارض أكرم إمام أوغلو، كما تسبب أردوغان بسياسته في تدمير الاقتصاد التركي والعملة المحلية مقابل الدولار مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام، كما فشل أيضًا في السيطرة على هروب المستثمرين.