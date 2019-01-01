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الصحة

8 مضاعفات للتهاب العمود الفقري.. احذرها

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:42 م
جريدة الدستور
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يعتبر التهاب العمود الفقري من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب المفاصل والفقرات في الظهر، ويسمى هذا المرض التهاب الفقار اللاصق، ويمكن لهذا الالتهاب أن يتسبب في "الألم، وتصلب الفقرات، والتهاب من الرقبة إلى أسفل الظهر".

وإذا تم التشخيص بـ التهاب العمود الفقري ولم يتم علاجه، فقد تعاني من العديد من المضاعفات الخطيرة، والتي يمكن ان تؤثر على حياتك اليومية، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

- مشاكل في التنفس
التغييرات في الموقف يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في رئتيك تجعل من الصعب ان تتنتفس.

- مشاكل في القلب
يمكن أن يؤثر الالتهاب أيضًا على كفاءة العمل في قلبك.

- مشاكل العين
ويتربط الإصابة بالتهاب العمود الفقري بالتهاب العينين، وذلك عن طريق التسبب في التهابات لعينيك، وتشمل الأعراض: الألم، حساسية من الضوء، ورؤية ضبابية.

- يؤثر على الجهاز الهضمي
يمكن أن يؤثر التهاب العمود الفقري أيضًا على الجهاز الهضمي. قد تلاحظ حدوث إسهال وآلام البطن وتشنجات المعدة، وفقدان الوزن بدون سبب.

- الصدفية
يعاني حوالي 10٪ من المصابين بهذا المرض من مرض الجهاز المناعي الذي يسبب في ظهور بقع حمراء متقلبة وحكة على جلدهم.

- التعب
قد تشعر أنك تعاني من التعب بسبب قلة النوم، والتي تنتج عن عدم النوم براحة بسبب الم العمود الفقري.

- التهاب الأصابع
وقد تجد عند إصابتك بالتهاب العمود الفقري تورم احد أصابعك أو جميعها.

- الحمى
قد يكون لديك حمى خفيفة عند الإصابة بالتهاب العمود الفقري.

وعلى مدار العديد من السنوات، يمكن أن يسبب التهاب العمود الفقري على دمج الفقرات وتجعل من الصعب تحريكها بشكل سلس، بالإضافة إلى الشعور بالتصلب الدائم، حيث يصاب حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من مرض هشاشة العظام من الإصابة بالتهاب العمود الفقري.
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