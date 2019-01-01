جزويت الإسكندرية يستضيف العرض المسرحي شيزوفرينيا

استضاف مركز الجزويت الثقافي، مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي (شيزوفرينيا) للفرقة الشبابية (شارع ١٩)، وذلك على خشبة المسرح الايطالي بمقر المركز شرق الإسكندرية.



العرض بطولة عماد صفوت، مارينا عاطف، مينا سامح، دينا ثروت، ماريا أسعد، أغاني عمر خطاب، إضاءة توني منير، إخراج دميانة جرجس.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسس عام ١٩٥٣، داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية بشرق الإسكندرية، ويعتبر منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.