ترامب يكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للاقتصاد.



وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض، أشاد ترامب أيضا بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7 بالمئة وخلق 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهى أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم.



وانتقد ترامب مرارا البنك المركزي الأمريكي لزيادته أسعار الفائدة، ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي كان قد رشحه للمنصب.



وبدورهم جادل مسؤولو مجلس الاحتياطي بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي كانت إجراء احترازيا مناسبا.



لكن موقف مسؤولي البنك المركزي بدأ يتغير في مايووسط مخاوف من أن سياسة ترامب التجارية تهدد بتقويض المعنويات الاقتصادية واستثمارات الشركات والنمو.



ويتأهب مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.