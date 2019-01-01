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اقتصاد

رئيس غرفة المنوفية: نسعى لإنشاء مدرسة صناعية لتعليم الحرف

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال محمد المهدى الفائز بعضوية مجلس إدارة غرفة المنوفية، إن أهم أولوياتنا خلال الفترة القادمة هى إنشاء مدرسة صناعية لتعليم الحرف بتمويل من الغرفة التجارية.

وأضاف المهدي، في تصريحات صحفية، أن هذه المدرسة من أولى القرارات التى سيتخذها مجلس الإدارة فور تشكيله مع العمل على إنشاء نادى اجتماعى للتجار بالمحافظة.

وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بعمل دورات تدريبية للتجار بالاستعانة باساتذة من الجامعات فى التنمية البشرية لتأهيل العديد من التجار فى كل ما يتعلق بتطوير مهاراتهم.

وأضاف المهدى، أنه سيتم تطوير العمل بنظام الشباك الواحد مع وجود موظف دائم من السجل التجاري لتقديم كافة التيسيرات للتاجر ورجل الأعمال المقبل على تأسيس مشروعه والنهوض بمستوى التجارة والتجار بمحافظة المنوفية.
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