"آلان كردي" الألمانية تتوجه إلى إيطاليا وعليها عشرات المهاجرين

ذكرت منظمة سي-آي الحقوقية أن سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" التي تحمل على متنها 65 مهاجرًا تم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط تتجه حاليًا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية رغم حظر السلطات لها.



ووزعت المنظمة مساء اليوم الجمعة بيانًا جاء فيه: "الجزيرة الإيطالية هي أقرب ميناء أوروبي أمامنا، وفيها يمكننا نقل المهاجرين الذين قمنا بإنقاذهم إلى مكان آمن، لأن هذا ما يطالب به القانون الدولي".



وبعد المشكلة التي واجهت قبطانة السفينة "سي ووتش" كارولا راكيته يبدو أن نزاعا جديدا سيتفجر بين ألمانيا وإيطاليا بسبب "آلان كردي" أيضا.



وكان وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني قال إن سفينة "آلان كردي" لا يمكن أن تتجه إلى إيطاليا - حتى في حالة اتفاق لاحق على تقسيم أعداد المهاجرين على الدول الأوروبية.



وحث سالفيني في خطاب إلى نظيره الألماني هورست زيهوفر ألمانيا على تولي المسئولية عن السفينة.



كانت المنظمة الألمانية "سي آي" في مقرها بمدينة ريجنسبورج الألمانية أعلنت اليوم الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان كردي" أنقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.



وذكرت المنظمة أنه تم إبلاغ مراكز الإنقاذ في ليبيا وإيطاليا ومالطا وألمانيا.



كما طلب مركز المهمة في مدينة بريمن الألمانية من وزارة الخارجية الألمانية التدخل.



تجدر الإشارة إلى أن سفينة "آلان كردي" تبحر تحت العلم الألماني.



وتنتظر حاليا سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة "ميديترينيا" الإغاثية الإيطالية السماح برسوها في ميناء آمن.



وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حظر رسو السفينة في الموانئ الإيطالية.



وكانت مالطا أعلنت من قبل استعدادها لاستقبال المهاجرين على متن الزورق الشراعي الإيطالي "ألكس"، في حال استقبلت إيطاليا في المقابل 55 مهاجرًا موجودين لديها.



يُذكر أن سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش" ظلت عالقة في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست بها القبطانة الألمانية كارولا راكيته في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية ذلك.



وتم القبض على راكيته، إلا أن قاضية تحقيق ألغت فرض الإقامة الجبرية هذا الأسبوع وأسقطت الاتهامات ضدها.