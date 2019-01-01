انتصار جديد لقوات الشرعية بـ«صعدة»

أعلن الجيش الوطني باليمن، اليوم، السيطرة على مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية مع السعودية غربي محافظة صعدة (شمالي اليمن).



وقال موقع المشهد اليمني إن وحدات من اللواء السابع حرسي ولوائي السادس والواجب تمكنت من السيطرة الكاملة على تبة "السمكة"، وتبة "الثائر" في منطقة بني معين بمديرية رازح.



وأضاف أن قوات الجيش الوطني فرضت حصارا خانقا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها المليشيا أماكن للتحصن فيها.



ولفت إلى أن المعارك رافقها غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، دمرت إحداها مدفع عيار 14 ونصف في سلسلة جبل "الأذناب"، وغارة أخرى استهدفت موقعا لتمركز المليشيا في قرية "شعبان".



في سياق متصل كثفت مدفعية الجيش الوطني قصفها لمواقع وتحصنيات المليشيا الانقلابية، ما أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا.



وتخوض قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، لليوم الرابع على التوالي معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح.



وكانت قوات الجيش الوطني، تمكنت، أمس الخميس، من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح.



