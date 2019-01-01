السنغال يتجاوز عقبة بنين بهدف ساديو مانى

قاد ساديو مانى منتخب بلاده السنغال إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على أوغندا 1- صفر في ثمن النهائي على ستاد القاهرة.



وتمكن لاعب ليفربول الإنجليزي بهدفه في الدقيقة 15، أفضل المنتخبات الإفريقية ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، من تخطي عتبة أوغندا وبلوغ ربع النهائي.



ولفت في مباراة الجمعة إضاعة مانى ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغالي، هي الثانية التي يضيعها بعد أولى في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة ضد كينيا، علما بأنه سجل أخرى في المباراة ذاتها وقاد بهدفين منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة.



وسيلاقى منتخب السنغال نظيره منتخب بنين الذي حقق مفاجأة اليوم بإقصاء المغرب بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.