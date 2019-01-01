لافروف: إطلاق لجنة دستور سوريا سيكون خطوة حاسمة

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق العملية السياسية في سوريا.



ونقلت الخارجية الروسية في بيان عن لافروف قوله خلال لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بدرسين إن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق إطلاق العملية السياسية في سوريا معربا، عن قناعته بأن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها قريبا.



وأشاد لافروف بجهود المبعوث الدولي من خلال إقامة قنوات اتصال مع الحكومة السورية ومختلف فصائل المعارضة، قائلا ان هذا التحرك يتماشى تماما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وأعاد لافروف إلى الاذهان أن الأمم المتحدة تشارك بصفة مراقب في مسار أستانا الخاص بالتسوية في سوريا، قائلا إن الدول الضامنة ستواصل العمل بغية تحقيق نتائج اضافية تصب في مصلحة التوصل إلى سلام دائم في سوريا.



من جانبه قال المبعوث الدولي غير بدرسين إن النزاع في سوريا تسبب في معاناة طال أمدها للشعب السوري، معربا عن ارتياحه لتحقيق تقدم على طريق تشكيل اللجنة الدستورية، وفقا لوكالة "كونا".



واشار إلى أنه سيتوجه الاسبوع القادم إلى دمشق من اجل اجراء مباحثات مع المسؤولين هناك بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، قائلا ان "من شأن اطلاق عمل هذه اللجنة ان يتيح المجال لبدء العملية السياسية في سوريا".