رئيس النصر للتصدير: نعمل على عودة الشركة لمكانتها التاريخية

قال اللواء فتحي جبريل رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد، إن مصر تمر بمرحلة استقرار اقتصادي على أعلى مستوى.



وأضاف جبريل في تصريحات خاصة للدستور أن الشركة تعمل علي الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد من أجل العمل على عودتها لمكانتها التاريخية.



وأشار إلى أن النصر للتصدير والاستيراد لها مكانة عظيمة للغاية في أفريقيا وتسعي لدعم التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.



وتمتلك شركات وزارة قطاع الأعمال العام محفظة ضخمة من الأراضي والأصول غير المستغلة بلغت ٢٥٠ أصل عبارة عن أراضي سيتم بيعها لأغراض عقارية، حيث يتم عبر بيع هذه الأصول توجيه الحصيلة لسداد المديونيات وتطوير المصانع والمعدات القديمة.