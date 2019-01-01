4 أبراج تتسم بالتردد أشهرها "السرطان"

يعتبر التردد من الصفات السئية، التى تتسبب خسارة بعض الفرص الجيدة سواء فى الحياة العملية أو الاجتماعية، ويمكن لصفات الأبراج أن تخبرك بالشخصيات المترددة، التى تساعدك فى تجنب التعامل معهم بشكل كبير.



"الحوت"

من أكثر الأبراج ترددا برج الحوت فمواليد هذا البرج يخشون من اتخاذ القرارات نتيجة لطبيعتهم المتشائمة التي تجعلهم يتوقعون دائما أسوء السيناريوهات.



"السرطان"

من أصعب الأشياء علي مولود برج السرطان اتخاذ القرار فيظل مولود هذا البرج متخبطا طوال الوقت.



"الميزان"

برج الميزان أيضا من أكثر الأبراج ترددا فمن الصعب أن يتخذ مولود الميزان قراره في وقت قصير فقد يتخذ قرارا واحدا لمدة شهر مما يضيع عليه الكثير من الفرص المهمة.



"الحمل"

مواليد برج الحمل أيضا يترددون في اتخاذ القرارات وخاصة القرارات المصيرية التي تغير مسار حياتهم وفي الأغلب يتهرب مولود الحمل من اتخاذ القرارات ولعل ذلك ما يجعلهم يتأخرون كثيرا في الزواج.