محمد إمام يعلن انضمام بطلة جديدة لـ«لص بغداد»

أعلن الفنان محمد إمام عن انضمام بطلة جديدة لفيلم "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته مع الفنانة ياسمين رئيس، دون أن يفصح عن هوية الفنانة الجديدة.



واكتفى إمام بنشر صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين رئيس عبر موقع الصور أنستجرام وعلق عليها قائلا: "النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة".



فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وأحمد العوضي وضيوف شرف أحمد رزق وصلاح عبدالله، وإنتاج سينرجي وإخراج أحمد خالد موسى.

