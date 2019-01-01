الأمن العراقي يعلن اعتقال ”داعشي“ متنكر في زي سيدة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، القبض على عنصر في تنظيم داعش متنكر بزي نساء، في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.



وذكر الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان صحفي، أنه ”تم القبض على أحد عناصر داعش، كان يعمل فيما يسمى بالمحكمة الشرعية، متخفيًا بملابس نسائية“.



وأضاف البيان، أن ”الداعشي مسؤول عن إصدار حكم الإعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وتعلن القوات العراقية بين الحين والآخر القبض على عناصر في تنظيم داعش، بالرغم من توقف العمليات العسكرية ضده في كل محافظات البلاد.