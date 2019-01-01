وزير قطاع الأعمال يجتمع بوفد كوري لصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيلتقي وفد كوري خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الاستعانة بالشركات الكورية في صناعة السيارات الكهربائية.



وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات للدستور أن توجه الوزارة الحالي في تطوير النصر للسيارات عبر صناعة السيارة الكهربائية وليست السيارة العادية.



وأشار إلى أن المفاوضات الخاصة مع شركة نيسان اليابانية اتجهت لوزارة الصناعة كونهم يرغبون في إنشاء مصنع بمنطقة محور قناة السويس وليس حلوان.



وأوضح الوزير أن الوزارة اجتمعت مع السفير الصيني لبحث موقف الشركات الصينية في المشاركة لصناعة السيارة الكهربائية مع النصر للسيارات.